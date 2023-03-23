Еще один банк вводит ограничения для белорусов при пополнении счета наличными 1 23.03.2023, 13:27

3,754

Паспорт начнут требовать с 1 апреля.

«МТБанк» предупредил клиентов, что с 1 апреля будет требовать паспорт у клиентов, которые пополняют текущие счета наличными через кассы банка. Речь о случаях, когда сумма превышает 50 базовых величин (сейчас это 1850 рублей).

«С 1 апреля при внесении физическим лицом наличных денежных средств для их последующего зачисления на текущий (расчетный) счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, на сумму, равную или превышающую 50 базовых величин, в кассах „МТБанка“ требуется идентификация плательщика с предоставлением документа, удостоверяющего личность», — сообщил банк.

Ранее о подобном решении объявил также «Приорбанк».

О каком ограничении в 1850 рублей идет речь?

В начале января этого года infobank.pt сообщал, что Нацбанк разослал в белорусские банки новый критерий «подозрительности» финансовой операции. В документе прописано, что при пополнении счета через кассы финучреждений на сумму более чем в 50 базовых величин (на сегодня это 1850 рублей) требуется документ, подтверждающий личность. Если клиент не предоставит его, то это может быть основанием для отказа в оказании услуги.

При этом идентификация клиента также может происходить через банковскую карточку, номер мобильного телефона (отправки на него СМС), межбанковскую систему идентификации, если речь идет о платежах не наличными. По всей видимости, если пополнение счета будет не кешем, то от клиента могут не требовать подтверждения личности, это может происходить автоматически.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».