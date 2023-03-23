Си взял Россию за три дня 4 23.03.2023, 13:44

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Как Китай будет распоряжаться вассальной территорией.

Встреча Си Цзиньпина с Путиным в Москве свидетельствует, что между Пекином и Москвой начинаются новые отношения. Глава Кремля фактически сдал Россию Китаю, поэтому теперь он будет медленно «высасывать» ресурсы из ее дальневосточных и южносибирских территорий.

Об этом «24 каналу» сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Теперь, по его словам, Путин нужен Си, чтобы глава Кремля продолжал демонстрировать, что Россия все еще есть.

Яковенко отметил, что на сайте президента России были опубликованы 14 документов, однозначно ставящих «диагноз» новым отношениям Пекина и Москвы. Именно поэтому Скабеева и другие кремлевские пропагандисты «целуют туфлю» китайскому императору, поскольку Си теперь их хозяин. То есть у России будет новая информационная идеологическая культурная политика.

Он напомнил, что перед поездкой Си в Москву появилась удивительная карта Китая, на которой было обозначено 1,5 миллиона квадратных километров российской территории как земли, принадлежащие Поднебесной. Речь идет о территории, которую российская империя в 1848 году «отжала» у Китая. Примечательно, что со стороны российских патриотов не было никакой реакции на это.

То есть, по словам оппозиционного журналиста, Си без всякой армии взял не только Москву, но всю Россию за неполные 3 дня. Поэтому совершенно очевидно, что Россия превратилась в северную провинцию Китая. Путин же после ордера на арест был согласен на все, чтобы избежать позорного поражения и смерти.

«Фактически Путин сдал Си Цзиньпину Россию», – подчеркнул Яковенко.

Разумеется, заметил он, что дальневосточные и южно-сибирские территории не сразу будут присоединены к Китаю. Путин нужен Си, чтобы глава Кремля демонстрировал, что Россия все еще есть. А Китай тем временем, как паук, будет «высасывать» ресурсы из этих территорий.

Оппозиционный журналист отметил, что Путину нужно спасение. Для этого ему надо оружие от Китая. Какое-то вооружение, очевидно, Пекин уже поставляет Москву, в частности, дроны.

«Самая главная проблема состоит в том, какое количество и номенклатура вооружений будет поставляться», – заявил Яковенко.

Потому что, по его словам, на китайско-российской встрече присутствовали люди, отвечающие за вооружение. Поэтому главный вопрос сейчас – в каких размерах оно будет поставляться в дальнейшем и какова будет реакция Запада.

Он добавил, что США уже направили Си Цзиньпину четкий сигнал о том, что в случае предоставления России оружия Вашингтон нанесет санкционный удар, который будет убивать экономику Китая. Поэтому остается надеяться, что, учитывая вероятные последствия, Пекин откажется от значительной поддержки Кремля.

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