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Минометчики ВСУ разгромили русских пехотинцев, кравшихся для штурма их позиций

  • 23.03.2023, 13:50
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Минометчики ВСУ разгромили русских пехотинцев, кравшихся для штурма их позиций

Подразделение РФ уничтожили залпами из 60-мм орудия.

Украинские минометчики атаковали штурмовую группу российских оккупантов, пытавшуюся подготовиться к штурму позиций ВСУ.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой аэроразведчики группы «Спартан» отслеживают движение вражеских штурмовиков и корректируют огонь минометчиков.

«Российская пехота пыталась незаметно подойти для штурма украинских позиций, но была замечена воздушной разведкой бригады «Спартан». Группа была обезврежена минометными залпами из 60-мм миномета», - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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