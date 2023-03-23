«Мама думала, что я вступила в какую-то секту» 3 23.03.2023, 14:05

1,290

Белорусы рассказали о новой системе пенсионных накоплений.

Как и почему жители белорусских городов решаются копить на пенсию, в чем плюсы и минусы нового механизма добровольных накопительных пенсий, и что может заставить человека передумать и забрать все накопления, узнал Intex-press.

В Беларуси с 1 октября 2022 года параллельно с существующей пенсионной системой заработал новый механизм добровольных накопительных пенсий. Каждый белорус через страховую компанию может ежемесячно откладывать до 13% своей зарплаты, чтобы впоследствии, выйдя на заслуженный отдых, получить дополнительные деньги к основной пенсии. Участвовать в этой программе, по данным страховой компании «Стравита» на 21 марта 2023 года, уже решились 14 150 белорусов.

«Эта сумма не особенно ощущается, один раз в магазин сходить»

В числе тех, кто начал копить на дополнительную пенсию по новой системе, оказались и жительницы Барановичей – 35-летняя Алена и 21-летняя Полина.

Алена работает в транспортной сфере. Принять участие в программе добровольного накопительного страхования она решилась «из-за несущественных отчислений с зарплаты – всего 2%, и из-за гарантий, что в случае смерти накопленное выплатят наследникам».

– Я решила позаботиться о своем будущем уже сейчас, ведь это только кажется, что пенсия далеко. К моей затее копить на пенсию родные отнеслись по-разному: кто-то сам уже хочет стать участником этой программы, а кто-то говорит, что государство обманет, – рассказывает Алена.

Еще одна жительница нашего города, Полина, сама работает в сфере страхования. Она рассказывает, что когда к ним в компанию пришел представитель «Стравиты» и предложил заключить договор по накоплению денег на пенсию по новой программе, большая часть коллектива «сразу же согласились».

– Сама я решила не спешить, поэтому в тот день пришла домой и спокойно все обдумала, – говорит девушка. – Затем я еще раз посоветовалась с коллегами насчет всех плюсов и минусов, и все-таки решилась. Я задавала очень много вопросов страховому агенту, вплоть до того, что будет, если произойдет деноминация. Но меня заверили, что в этой программе все предусмотрено.

Можно было выбрать любой процент для ежемесячных отчислений из зарплаты, но Полина выбрала «самую ходовую ставку – 3%».

– Эта сумма не особо ощущается, так как 30-40 рублей в наше время и с нашими ценами – это один раз сходить в магазин, – объясняет свой выбор девушка. – Видя, как живут мои бабушки и дедушки, какую маленькую пенсию они получают, я подумала, что копить дополнительные деньги на пенсию – действительно хороший вариант.

«Единственный минус – возможная инфляция»

Оценить плюсы и минусы новой накопительной системы, по словам горожанок Полины и Алены, пока сложно – слишком мало времени прошло. Но, оказывается, в нашем городе есть люди, которые начали копить на пенсию задолго до того, как новый механизм в Беларуси заработал. Так, 57-летняя жительница Барановичей Ирина, которая работает в сфере образования, рассказала Intex-press, что уже около семи лет через ту же страховую компанию откладывает часть своей зарплаты на будущую пенсию.

– О накоплении денег на пенсию мне поведала моя подруга. Она рассказала про условия и процент, который сверху начисляется на накопленные средства. К слову, тогда они были получше, чем сейчас, – вспоминает Ирина. – Программа показалась мне выгодной, я тоже заключила договор, хотя многие коллеги тогда отнеслись к этой идее с опаской. Даже мама, пока я ей все не объяснила, поначалу думала, что я вступила в какую-то секту.

Сначала у женщины был заключен договор в белорусских рублях. Она перечисляла со своей зарплаты ежемесячно около 40 рублей.

– Но спустя три года действие договора в рублях пришлось приостановить, так как начал расти доллар, и накопленная мною сумма стала обесцениваться, – отмечает Ирина. – Я связалась со своим страховым агентом, и мы решили переоформить договор по накоплению пенсии в валюте. Так я стала перечислять по 20 долларов каждый месяц. Мне стало намного спокойнее.

За семь лет, по словам Ирины, ей удалось накопить 3 тысячи белорусских рублей и около 1 тысячи долларов.

Когда в Беларуси объявили о запуске нового механизма накопления пенсий, страховой агент в «Стравите» предложил перейти на нее и Ирине. Но она отказалась, потому что считает, что прежняя система, по которой она копит на пенсию, выгоднее.

– Мне не понравилось, что по новой программе человек может перечислять лишь установленную сумму из своей зарплаты (Ирина может выбирать комфортную сумму и периодичность взносов, – Ред.), а счет может быть открыт только в белорусских рублях. Еще один минус – накопленную пенсию выплачивают ежемесячно в течение 5 либо 10 лет, в то время как по условиям моей программы при выходе на пенсию можно забрать сразу всю сумму, – говорит Ирина.

До пенсии женщине остался всего один год, но, как она говорит, время от времени ее «посещают сомнения, стоило ли копить на пенсию».

– Вот пришла мне зарплата, сумма итак небольшая, разбросала ее – и практически ничего не осталось. И вот думаешь: купила бы, например, новую вещь какую-то, порадовала бы себя. А то вдруг до пенсии не доживешь, зачем тогда себе в чем-то отказывала? – рассуждает горожанка. – Но я пытаюсь как-то себя успокаивать, что в мире будет мир, а наша экономика не будет слабеть. Правильно это или неправильно – только время рассудит.

Желание жить здесь и сейчас, а не откладывать деньги на будущее, которое может не наступить, для кого-то, пожалуй, одно из самых главных препятствий, чтобы копить дополнительные средства на пенсию. Так, 31-летний работник железной дороги Виталий передумал копить на пенсию, хотя участвовал в одной из накопительных программ «Стравиты» около двух лет.

– Я перечислял на счет около 30 рублей каждый месяц, а затем передумал и забрал накопленное, ведь до пенсии мне еще – гулять и гулять, – говорит мужчина. – Все боятся этих накопительных программ, так как помнят, что произошло в СССР, когда люди годами копили на квартиры, машины, а в итоге в один момент все это превратилось в пустые бумажки. Я тоже по этому поводу постоянно переживал. Вообще, копить деньги на пенсию – идея хорошая, однако с нашей экономикой уверенности в сохранности денег мало.

Cколько удастся накопить, если откладывать на пенсию со средней зарплаты по Барановичам?

Мы взяли последние данные о номинальной начисленной заработной плате в Барановичах за январь 2023 года – 1391 рубль – и произвели примерные расчеты на онлайн-калькуляторе дополнительной накопительной пенсии с участием государства на официальном сайте «Стравиты».

Если человеку осталось до выхода на заслуженный отдых 3 года, он отчисляет на накопительную пенсию 3% от зарплаты и еще 3% добавляет его работодатель (суммарный процент отчислений 6%), то добавка к основной пенсии составит 55 рублей (если выплаты будут осуществляться в течение пяти лет) или 27 рублей (если выплаты будут осуществляться в течение десяти лет).

Рассмотрим другой вариант. Зарплата все тот же 1391 рубль, но срок страхования – 15 лет, а человек отчисляет со своей зарплаты 5%, работодатель – 3% (в сумме – 8%). Тогда ежемесячные выплаты к основной пенсии в течение 5 лет составят 750 рублей, в течение 10 лет – 375 рублей.

На сайте «Стравиты» уточняется, что расчет дополнительной накопительной пенсии носит ориентировочный характер, так как суммы выплат по онлайн-калькулятору рассчитаны без учета роста заработной платы и с применением ставки рефинансирования на уровне 11%. Также сообщается, что накопителю придется отдавать 7,5% с собранной суммы на ведение дела страховщика (расходы считаются от взноса).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».