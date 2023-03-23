Депутат Госдумы набросился на Скабееву из-за бегства войск РФ из Херсона 23.03.2023, 14:14

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Побег был назван «военным достижением» в прямом эфире российского ТВ.

В эфире российского пропагандистского телевидения разгорелся спор между пропагандисткой Ольгой Скабеевой и депутатом Госдумы РФ Андреем Гурулевым, сообщает «Главред».

Когда Скабеева признала успешность контрнаступления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях, депутат Госдумы очевидно испугался такой «хвалебной риторики» в сторону Украины и поспешил заявить, якобы «оккупанты вышли из Херсона сами и это достижение».

Российская пропагандистка Скабеева сказала, что Вооруженные силы Украины «долго, назойливо и навязчиво» анонсировали операцию по освобождению Харьковщины, и что у них всё получилось. Соответствующий фрагмент видео появился в сети.

Также она признала, что Украина анонсировала освобождение Херсона, и на этом направлении у украинских бойцов тоже всё получилось, поэтому сейчас российских военных в этом областном центре нет.

Как только депутат Госдумы Гурулев уловил, к чему клонит пропагандистка, сразу начал доказывать, якобы выход российских войск из Херсона состоялся во исполнение решения российских вооруженных сил. Мол, это происходило организованно, и поэтому это «достижение РФ».

«Херсон у них не получился! Потому что в Херсоне войска (РФ – ред.) крайне организованно отошли по приказу старшего начальника!», – попытался оправдываться Гурулев.

Скабеева в свою очередь сказала, якобы она подразумевает, что нужно прислушиваться к анонсам Украины. При этом она «подколола» Гурулева, сказав: «А то, что мы ушли организованно – так себе…».

«Есть аналитики... Ну, мы точно не должны впадать в панику и еще и рассказывать об этом на всю страну!», – эмоционально заявил депутат Госдумы, очевидно не желая признавать неудачи российских оккупантов.

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