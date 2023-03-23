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Мошенники предлагают «легкий доход» от имени «Беларуськалия»

  • 23.03.2023, 14:19
  • 1,292
Мошенники предлагают «легкий доход» от имени «Беларуськалия»

Компания отреагировала.

Солигорское предприятие «Беларуськалий» в своем телеграм-канале официально заявило, что не проводит и не планирует никаких программ инвестирования и других финансовых проектов в соцсетях.

«Аккаунты, размещающие подобную информацию, какого-либо отношения к нашему предприятию не имеют… Будьте бдительны, не доверяйте сомнительной информации», - говорится в сообщении.

Поводом для его размещения стали посты в одной из популярных соцсетей, в которых мошенники предлагали «легкий доход» от имени «Беларуськалия».

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