Мошенники предлагают «легкий доход» от имени «Беларуськалия»
- 23.03.2023, 14:19
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Компания отреагировала.
Солигорское предприятие «Беларуськалий» в своем телеграм-канале официально заявило, что не проводит и не планирует никаких программ инвестирования и других финансовых проектов в соцсетях.
«Аккаунты, размещающие подобную информацию, какого-либо отношения к нашему предприятию не имеют… Будьте бдительны, не доверяйте сомнительной информации», - говорится в сообщении.
Поводом для его размещения стали посты в одной из популярных соцсетей, в которых мошенники предлагали «легкий доход» от имени «Беларуськалия».