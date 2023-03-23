«Обстреляли свои же, отступаем из-под Авдеевки»
- 23.03.2023, 14:29
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Российский оккупант рассказал о провале штурма.
Российский оккупант из 200-й бригады армии РФ рассказал о попытках его подразделения штурмовать позиции ВСУ в районе села Тоненького вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи россиянин рассказывает о недостатках системы управления подразделениями армии РФ, об отсутствии нормальной связи и о том, что его группа вынуждена отступать после «дружеских обстрелов» со стороны другого подразделения российской армии.
«Авдеевка. Штурм в районе н.п Тоненькое... нас обстреляли свои.... отступаем», - отмечается в сообщении к публикации.