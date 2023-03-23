Российская ФСБ могла пытать белорусских политзаключенных 2 23.03.2023, 15:02

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Об этом заявили на слушаниях в ПАСЕ.

На слушаниях в правовом комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы прозвучало, что в 2020-м ФСБ пытала белорусских протестующих. С таким заявлением выступил гражданин Беларуси Сергей Савельев, пишет «Немецкая волна». Он в 2016-2021 годах отбывал наказание в российской колонии и вел видеоархив пыток, которые использовались против заключенных (исполнял обязанности «помощника руководителя отдела безопасности» тюремной больницы).

По словам Савельева, в 2020 году представители российских секретных спецслужб «прилетали в Минск, чтобы принять участие в жестоких пытках» участников оппозиционных протестов. Упоминания о возможном участии российских силовиков в подавлении протестов в Беларуси были и раньше.

В Беларуси не было возбуждено ни одного уголовного дела против силовиков, а протестующих преследуют до сих пор.

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