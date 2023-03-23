Украинские пограничники разбили «вагнеровцев» в уличном бою в Бахмуте 1 23.03.2023, 15:38

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Оккупантов разгромили из ручных гранатометов.

В Бахмуте Донецкой области продолжаются уличные бои. Наемники частной военной компании «Вагнер» пытались оттеснить украинских пограничников с их позиций, но Силы обороны дали отпор и нанесли противнику потери.

Новым видео боестолкновения, которое произошло в Бахмуте, 23 марта поделилась пресс-служба ГПС Украины. В ведомстве не уточнили, когда именно были сняты кадры.

Пограничники рассказали, что «вагнеровцы» пытались пройти вперед, отправив живую силу на убой.

«Бойцам Госпогранслужбы удалось отбить штурм и заставить врага отойти с потерями», – сказано в сообщении.

На видео видно, как группа украинских защитников стреляла по врагу из ручных гранатометов.

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