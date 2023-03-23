Умерла известная блогер Надежда Мелешко 4 23.03.2023, 15:49

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Она оставила прощальную публикацию в Instagram.

После тяжелой болезни умерла Надежда Мелешко, жена экс-хоккеиста сборной Беларуси Дмитрия Мелешко. Об этом сообщает прощальная публикация на ее странице в Instagram.

В инстаграм-аккаунте Надежды Мелешко, жены бывшего игрока сборной Беларуси по хоккею Дмитрия Мелешко, сообщили о ее смерти. Текст прощального послания женщина написала сама, попросив свою команду опубликовать его в день ее смерти: «Я боролась столько, сколько могла. До последнего своего вздоха, но… Пришло время прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо за сотни тысяч добрых слов, теплых объятий, веры в меня».

«Я прожила такую славную жизнь, в ней было столько чуда, удивительных людей, в ней была настоящая любовь, счастливое материнство, творчество, искренняя дружба. Ухожу с огромной тоской, ведь этой жизни, прекрасных дней, радости нам всегда будет мало, всегда… Но больше всего места в моем сердце занимает благодарность! За все, что было, за все, что смогла оставить после себя», – говорится в прощальном послании Надежды Мелешко.

У Надежды Мелешко в 2020 году выявили рак груди третьей стадии. Она боролась с заболеванием и рассказывала об этом в своем блоге.

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