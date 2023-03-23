Щедрый подарок: Россия отдает свои земли Китаю 5 23.03.2023, 15:59

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Эксперт назвал главную особенность путинской «аренды».

Страна-оккупант Россия в период с 2014 по 2022 год подписывала соглашения с Китаем по аренду Пекину территорий, в том числе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Китайцам дана полная свобода на арендованных землях, они могут добывать там ископаемые. Далеко не факт, что в будущем Москва сможет вернуть земли. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что Москва за последние годы передала в долгосрочную аренду Пекину большие территории. Там у китайцев полный карт-бланш.

«Россия с Китаем в период с 2014 по 2022 год подписывали соглашения о передаче в аренду больших территорий примерно на 50 лет. (Москва за этот период отдала в аренду миллионы гектаров, в том числе, в Сибири и на Дальнем Востоке, - ред.). По сути, это передача в аренду территорий, на которых китайцы могут вести сельское хозяйство, рубить лес, строить фабрики, заниматься добычей сырья и всего остального. Это фактически неподконтрольные России территории. Там свои законы, свои люди, и, возможно, даже свои правоохранительные органы», - отметил Загородний.

По его мнению, договоренности вызывают вопросы, поскольку далеко не факт, что в будущем России удастся вернуть эти земли у Китая.

«Здесь фактически полутемные договора. Берется на 40 лет в аренду земля, с ней делают, что хотят и вряд ли потом вернут. И не факт, что таких арендаторов потом можно будет оттуда выгнать. А что случится, если закончится аренда? В каком состоянии будет Россия, чтобы прекратить аренду или подписать ее по-новому – большой вопрос», - подчеркнул Тарас Загородний.

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