Власти Болгарии лишили гражданства сыновей российского бизнесмена 23.03.2023, 17:05

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Они попали под санкции США.

Власти Болгарии лишили гражданства двух сыновей российского бизнесмена Сергея Адоньева, основателя компании Yota, сообщает «Радио Свобода».

Ранее это издание, сотрудничающее с консорциумом журналистов-расследователей коррупции OCCRP, обратило внимание на то, что сыновья Адоньева Лука и Филипп, как и их отец, попали в санкционный список США.

Сам Сергей Адоньев, получивший болгарское гражданство в 2008 году «за особые заслуги», в мае 2018 года был его лишен. Минюст объяснил решение судимостью Адоньева за мошенничество в США более 20 лет назад. Тогда бизнесмена приговорили к 30 месяцам тюрьмы. После освобождения его экстрадировали из США. Почему власти не учли информацию о приговоре Адоньеву при предоставлении ему гражданства, неизвестно.

Журналисты обратились в министерство юстиции с вопросом, почему у сыновей Адоньева, ставших гражданами Болгарии в несовершеннолетнем возрасте на основании гражданства их отца, до сих пор есть болгарские паспорта. Из ответа Минюста на запрос «Бивола» следует, что болгарское гражданство Луки и Филиппа Адоньевых было аннулировано «после дополнительной проверки оснований для его получения». При этом оно аннулировано задним числом, ко дню лишения гражданства самого Адоньева.

Жена же бизнесмена Мария осталась гражданкой Болгарии - Минюст не нашел причин для лишения ее статуса.

Болгария входит в Европейский союз, но на данный момент на нее в полном объеме не распространяется шенгенское соглашение. Ранее страна выдавала гражданство за крупные инвестиции, таким образом паспорта получили более 100 россиян. Впоследствии от такой практики София отказалась.

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