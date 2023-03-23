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Власти Болгарии лишили гражданства сыновей российского бизнесмена

  • 23.03.2023, 17:05
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Власти Болгарии лишили гражданства сыновей российского бизнесмена

Они попали под санкции США.

Власти Болгарии лишили гражданства двух сыновей российского бизнесмена Сергея Адоньева, основателя компании Yota, сообщает «Радио Свобода».

Ранее это издание, сотрудничающее с консорциумом журналистов-расследователей коррупции OCCRP, обратило внимание на то, что сыновья Адоньева Лука и Филипп, как и их отец, попали в санкционный список США.

Сам Сергей Адоньев, получивший болгарское гражданство в 2008 году «за особые заслуги», в мае 2018 года был его лишен. Минюст объяснил решение судимостью Адоньева за мошенничество в США более 20 лет назад. Тогда бизнесмена приговорили к 30 месяцам тюрьмы. После освобождения его экстрадировали из США. Почему власти не учли информацию о приговоре Адоньеву при предоставлении ему гражданства, неизвестно.

Журналисты обратились в министерство юстиции с вопросом, почему у сыновей Адоньева, ставших гражданами Болгарии в несовершеннолетнем возрасте на основании гражданства их отца, до сих пор есть болгарские паспорта. Из ответа Минюста на запрос «Бивола» следует, что болгарское гражданство Луки и Филиппа Адоньевых было аннулировано «после дополнительной проверки оснований для его получения». При этом оно аннулировано задним числом, ко дню лишения гражданства самого Адоньева.

Жена же бизнесмена Мария осталась гражданкой Болгарии - Минюст не нашел причин для лишения ее статуса.

Болгария входит в Европейский союз, но на данный момент на нее в полном объеме не распространяется шенгенское соглашение. Ранее страна выдавала гражданство за крупные инвестиции, таким образом паспорта получили более 100 россиян. Впоследствии от такой практики София отказалась.

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