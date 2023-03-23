Почему Си Цзиньпин сократил визит в Москву? 1 Алексей Лушников

23.03.2023, 17:45

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Фото: Getty Images

В анонсах российской программы председателя Си был вполне упитанный третий день.

В среду планировалось выступление в российском парламенте. Встреча с депутатами. Вишенкой на торте - общение товарища Си Цзиньпиня с товарищем Зюгановым. По-братски. В качестве двух лидеров коммунистических партий.

Всего этого сегодня не состоялось. Лидер Китая под марши духового оркестра улетел домой. Аж в 8 утра. Не слыханное дело. И что же такое случилось? Почему сократили визит? Очевидно, Си был разгневан неуступчивостью Путина в украинском мирном плане. Документ до глубины расплывчатый. Распиаренный. Требуемый к исполнению для поддержания авторитета лидера Си.

На этот мирный план Китая с «соблюдением границ и уважения территориальной целостности» Путин ответил отказом. Ибо посчитал бесконечным свой мобилизационный ресурс, бронь танков 50-х годов выпуска, мощь госпропаганды и главное - шантаж ядерным ресурсом. Это и понятно. Признание Путиным границ 1991 года означает для Путина - все. Совсем все.

Вчера, в очередной раз, по настоянию Китая, стороны все же договорились не грозить миру ядерной войной. Нехорошо это. Ибо так поступают лишь террористы или международные беспредельщики. У серьезных стран - ответственные позиции. И это важно. Ок.

Договорились. Не будем грозить. Но… лишь только самолет лидера Китая взлетел над Москвой, все поменялось. Сидевший вчера за столом справа от Путина (на встрече двух делегаций) товарищ Медведев не сдержался: «Угроза ядерного конфликта не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис». Почему фельдшеры не следят за Медведевым?

Пролетая над гнездом кукушки, председатель Си в лишний раз убедился, с кем имеет дело. Ибо договаривайся, не договаривайся - результат всегда один.

Что касается 14 документов, подписанных в Москве - это классика жанра. Еще с советских времен подписание подобных идеологических пакетов было нормой государственных визитов. Подписание, как правило, не означает выполнение. Обратите внимание, они носят название «Меморандум». И их аж 14-ть. Но… Memorandum — буквально: то, о чем следует помнить. Дипломатический документ с изложением взглядов власти на какой-нибудь вопрос. В этих меморандумах нет никаких обязательств у подписавших сторон. Просто бумажка на память.

Что дальше? Это интересно. Председатель Си с Путиным уже не улыбался. Был откровенно раздосадован. Сократил визит. Не встретился с путинской депутатской свитой, с записными коммунистами. Улетел. Тут еще и Медведев с ядерными угрозами. Круг замкнулся.

Си Цзиньпину 69 лет. Родился 15 июня. Близнецы. Человек хитрый. Умный. Талантливый. В отличной форме. Он прекрасно понимает, что с неадекватностью Путина империи зла не построить. Это не лидеры Ирана и КНДР, где все прагматично и внятно.

Резюмируя. Все говорит о том, что Китай не будет помогать Путину с поставками снарядов и вооружений. Некому поставлять. Не с кем договариваться. Возможно, с Мишустиным. После Путина. Но кому там нужны снаряды? Тогда уже и война закончится.

Эти три дня стали своего рода политическим каминг-аутом президента Путина перед председателем Си.

Алексей Лушников, Telegram

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