СБУ отчиталась об успешных спецоперациях на линии фронта: 22 цели за 5 суток 1 23.03.2023, 18:00

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Стоимость уничтоженной бронетехники – около 50 миллионов долларов.

23 марта СБУ рассказала о результатах успешных спецопераций, проведенных на линии фронта бойцами подразделения «Центр А».

Информация обнародована на Telegram-канале спецслужбы, сообщает «Стопкор».

Согласно отчету спецназовцев, в течение 5 суток враг потерял 19 единиц техники. В частности, в перечне потерь следующие позиции:

• танков – 14 ед.;

• БМП – 4 шт.;

• блиндажи с живой силой – 2 шт.;

• спецмашина для разминирования – 1 шт.;

• состав с БК – 1 шт.

СБУ опубликовала короткое видео с нарезкой ударов «Центра А» и результатами их работы. Из кадров записи становится ясно, что основной инструмент бойцов – это гранаты, которые сбрасывают с беспилотников:

• подборка ярких прилетов.

• коллекция техники, уничтоженной во время воздушных атак беспилотников.

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