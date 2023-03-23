СБУ отчиталась об успешных спецоперациях на линии фронта: 22 цели за 5 суток

СБУ отчиталась об успешных спецоперациях на линии фронта: 22 цели за 5 суток1
- 23.03.2023, 18:00
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Стоимость уничтоженной бронетехники – около 50 миллионов долларов.
23 марта СБУ рассказала о результатах успешных спецопераций, проведенных на линии фронта бойцами подразделения «Центр А».
Информация обнародована на Telegram-канале спецслужбы, сообщает «Стопкор».
Согласно отчету спецназовцев, в течение 5 суток враг потерял 19 единиц техники. В частности, в перечне потерь следующие позиции:
• танков – 14 ед.;
• БМП – 4 шт.;
• блиндажи с живой силой – 2 шт.;
• спецмашина для разминирования – 1 шт.;
• состав с БК – 1 шт.
СБУ опубликовала короткое видео с нарезкой ударов «Центра А» и результатами их работы. Из кадров записи становится ясно, что основной инструмент бойцов – это гранаты, которые сбрасывают с беспилотников:
• подборка ярких прилетов.
• коллекция техники, уничтоженной во время воздушных атак беспилотников.