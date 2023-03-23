Еще чуть-чуть — и Эмираты: в Беларуси температура воздуха растет в три раза быстрее, чем по всей Земле 1 23.03.2023, 18:13

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Максимальный рост наблюдается по югу и востоку страны.

Статистика подкидывает поводы для радости: зима у нас становится короче, а лето — длиннее. Так что теперь можно шутить не про девять месяцев зимы, а про восемь. Максимальный рост температуры наблюдается по югу и востоку страны, север остается суровым до конца. Но это в среднем за год. Показатели по сезонам могут сильно отличаться: где-то жарче становится лето, а где-то мягче зима, пишет onliner.by.

Если вы всегда задавались вопросом, какая же средняя температура в Беларуси, момент раскрытия тайны настал. За последние десять лет — это +8. Хотя в норме должно было бы быть +7,2 — об этом рассказали в Белгидромете. Температура в Беларуси повышается в три раза быстрее, чем на земном шаре в среднем. Это не аномальная зона — аналогичная ситуация наблюдается и в соседних странах.

План ученых — не допустить повышения температуры на Земле к 2100 году больше чем на 2 градуса. Для сравнения: только за последние 30 лет температура в Беларуси выросла на 1,7 градуса. Удивительно, но потепление затронуло не все месяцы. Так, погода в мае и октябре остается стабильной на протяжении десятилетий. Стабильно капризной.

Что касается осадков, то их количество увеличивается. Это прямое следствие повышения температуры. Но распределяются они не так, как хотелось бы: в холодное время осадков становится больше, а вот в теплое — меньше. Так что долгие засушливые периоды летом пора учиться воспринимать не как аномалию, а как данность. Чего еще ждать? Увеличения количества зимних оттепелей и жарких дней с температурой выше +30 летом.

Кстати, в Белгидромете отметили, что оправдываемость прогнозов погоды на предстоящие сутки повысилась. Например, по областям в 2021 году она была 97,8%, а в 2022-м — 98,2%. Реалистичные прогнозы о том, каким будет лето, давать пока рано. Спойлеры есть только на ближайшее время: на следующей неделе придется снова померзнуть.

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