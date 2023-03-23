закрыть
23 марта 2023, четверг, 18:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Бахмутом ликвидирован подполковник из Москвы

1
  • 23.03.2023, 18:22
  • 2,812
Под Бахмутом ликвидирован подполковник из Москвы

Оккупант пошел за деньгами в ЧВК «Вагнер».

В районе Бахмута ликвидирован наемник российской частной военной компании «Вагнер» подполковник запаса Андрей Михайлович Смирнов 1974 года рождения, житель Москвы.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил блоггер из оккупированного Донецка Necro Mancer, который отслеживает некрологи в российских средствах массовой информации, ведомственных медиа-ресурсах и социальных сетях.

Кем именно служил Смирнов в ЧВК «Вагнер», неизвестно, но, судя по его фотографии, на пенсию он ушел из системы министерства внутренних дел РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин
Время отползать
Время отползать Владимир Халип
В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина Петр Олещук