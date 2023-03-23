Под Бахмутом ликвидирован подполковник из Москвы

Под Бахмутом ликвидирован подполковник из Москвы1
- 23.03.2023, 18:22
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Оккупант пошел за деньгами в ЧВК «Вагнер».
В районе Бахмута ликвидирован наемник российской частной военной компании «Вагнер» подполковник запаса Андрей Михайлович Смирнов 1974 года рождения, житель Москвы.
Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил блоггер из оккупированного Донецка Necro Mancer, который отслеживает некрологи в российских средствах массовой информации, ведомственных медиа-ресурсах и социальных сетях.
Кем именно служил Смирнов в ЧВК «Вагнер», неизвестно, но, судя по его фотографии, на пенсию он ушел из системы министерства внутренних дел РФ.
Подполковник запаса Смирнов Андрей Михайлович 1974 г.р. из Москвы решил подзаработать в ОПГ Вагнер и упокоился навечно где-то в районе Бахмута https://t.co/rdHkKZM8px #роа #груз200 pic.twitter.com/DAe0UtveIM— Necro Mancer (@666_mancer) March 22, 2023