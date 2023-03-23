Украинские бойцы уничтожили российский «Зоопарк-2» на Донбассе
- 23.03.2023, 19:27
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Видеофакт.
Украинские военные уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 «Зоопарк-2» на Донецком направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Силы спецоперации ВСУ.
Подразделение Сил специальных операций во время ведения аэроразведки на Донецком направлении обнаружил и преследовал вражеский «Зоопарк-2», который постоянно менял позицию.
После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса, одно из подразделений Сил обороны нанесло огневое поражение.
С помощью мастерства украинских защитников парк уничтоженной техники россиян пополнился еще на одну единицу.