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Украинские бойцы уничтожили российский «Зоопарк-2» на Донбассе

  • 23.03.2023, 19:27
  • 1,406
Украинские бойцы уничтожили российский «Зоопарк-2» на Донбассе

Видеофакт.

Украинские военные уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 «Зоопарк-2» на Донецком направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Силы спецоперации ВСУ.

Подразделение Сил специальных операций во время ведения аэроразведки на Донецком направлении обнаружил и преследовал вражеский «Зоопарк-2», который постоянно менял позицию.

После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса, одно из подразделений Сил обороны нанесло огневое поражение.

С помощью мастерства украинских защитников парк уничтоженной техники россиян пополнился еще на одну единицу.

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