В белорусских школах появится факультатив по хоккею 23.03.2023, 19:38

Курс предназначен для учеников 1−3 классов.

В белорусских школах появятся факультативы по хоккею. Это регламентируется постановлением Минобразования, которое 23 марта было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, факультативные занятия будут называться «Играем в хоккей». Курс предназначен для учеников 1−3 классов. Его будут проводить в школах 1−2 часа в неделю.

«Цель настоящей учебной программы — привлечение учащихся к систематическим занятиям хоккеем для укрепления здоровья и всестороннего физического развития. Задачи: воспитание личности, умеющей самостоятельно мыслить, принимать решения, реализовывать тактические замыслы индивидуально, в группе и команде; воспитание личностных качеств: воли, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма; обучение умениям и навыкам игры в хоккей; развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма учащихся, укрепление здоровья», — говорится в постановлении Минобразования.

Предполагается, что после окончания курса дети будут знать историю возникновения и развития хоккея, особенности техники передвижения на коньках, владения клюшкой и шайбой для полевых игроков и вратарей, правила соревнований и основы тактики.

Также их научат передвигаться на коньках, владеть клюшкой и шайбой, играть в качестве полевого игрока и вратаря, взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной физкультурной и спортивной деятельности.

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