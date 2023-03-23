Мишустин констатировал увеличение дыры в российском бюджете 4 23.03.2023, 19:47

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Михаил Мишустин

Расходы правительства РФ более чем вдвое превысили его доходы.

Дефицит федерального бюджета России продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, передает The Moscow Times.

На 8 марта расходы правительства более чем вдвое превысили его доходы — 6,3 трлн рублей против 3 трлн, сообщил Мишустин.

Таким образом, после рекордного за 25 лет дефицита в 1,8 трлн рублей в январе, роста до 2,6 трлн рублей в феврале, уже за первую неделю марта дыра в казне достигла 3,3 трлн рублей.

По состоянию на 21 марта дефицит увеличился до 3,7 трлн рублей, следует из данных системы «Электронный бюджет». Собрав 3,352 трлн рублей налогов, Минфин потратил 7,035 трлн.

«Это так называемое опережающее финансирование», — сообщил Мишустин депутатам. По его словам, «часть расходов» было решено перенести на начало года, чтобы «заключение контрактов не стояло».

«В этом смысле дефицит дальше будет приходить в соответствие с параметрами», — сказал премьер. Минфин, напомним, сверстал бюджет с дырой размером 2%ВВП или 2,9 трлн рублей, но этот показатель был превышен уже в феврале.

«С точки зрения доходов проблемой для российского Минфина являются очень низкие доходы от нефти и газа», — констатирует Янис Клюге, старший научный сотрудник German Institute for International and Security Affairs.

По данным Минфина, за январь–февраль сборы сырьевых налогов в казну упали на 46%, а ненефтегазовые поступления — на 9,1%. Общие доходы бюджета просели на 25%, до 3,163 трлн рублей.

«Что касается расходов, то война вынуждает правительство авансами оплачивать производство оружия», — поясняет Клюге. За год на обеспечение армии, силовых структур и гособоронзаказ Минфин намерен направить почти 10 трлн рублей, или практически трети расходов казны.

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