До +17°С ожидается в Беларуси в пятницу
- 23.03.2023, 21:38
Будет облачная с прояснениями погода.
Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается облачная погода, днем с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы по северо-востоку на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем — плюс 11-17 градусов.