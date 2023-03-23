До +17°С ожидается в Беларуси в пятницу 23.03.2023, 21:38

Будет облачная с прояснениями погода.

Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается облачная погода, днем с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы по северо-востоку на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем — плюс 11-17 градусов.

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