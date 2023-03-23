Польша построила уже 107 километров стены на границе с РФ 2 23.03.2023, 21:41

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Варшава решила отгородиться от агрессора.

Представительница Варминско-Мазурского отдела Пограничной службы Польши Мирослава Александрович сообщила, что уже построено 107 километров стены на границе с российской Калининградской областью.

Об этом сообщает Wnp.pl.

«Мы построили уже около 107 км этого заграждения. Это более половины протяженности наземного отрезка границы Польши с РФ, которая составляет 198 км», — сообщила Александрович.

Заграждение начали строить в начале ноября 2022 года. Оно состоит из трех рядов колючей проволоки на металлических столбах 2,5 метра в высоту и 3 метра в ширину.

В начале апреля начнут монтировать так называемый электронный барьер – систему фиксации движения на границе.

30 июня Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. Длина стены составляет около 140 км, а высота 5,5 метров.

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