Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина

Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина18
- 23.03.2023, 22:15
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Заместитель председателя Совбеза РФ выпал из реальности.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года, в которой тот просил «честно и в срок выполнять заказы», в противном случае пригрозив «громить как преступников».
«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины», — процитировал Медведев телеграмму.
Сталин в ней назвал недопустимым, чтобы советские войска «страдали на фронте от недостатков танков», а на заводах «в далеком тылу прохлаждались и бездельничали».
По словам замглавы Совбеза, эта телеграмма — доказательство того, что «идеальным не бывает никакое производство, никакая организация». Тем не менее, в условиях российской «военной операции» в Украине обязательства должны складываться «не из исполнения годовых обязательств, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году», отметил он. Медведев попросил коллег запомнить слова генералиссимуса.