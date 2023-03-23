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Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина

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  • 23.03.2023, 22:15
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Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина
Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ выпал из реальности.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года, в которой тот просил «честно и в срок выполнять заказы», в противном случае пригрозив «громить как преступников».

«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины», — процитировал Медведев телеграмму.

Сталин в ней назвал недопустимым, чтобы советские войска «страдали на фронте от недостатков танков», а на заводах «в далеком тылу прохлаждались и бездельничали».

По словам замглавы Совбеза, эта телеграмма — доказательство того, что «идеальным не бывает никакое производство, никакая организация». Тем не менее, в условиях российской «военной операции» в Украине обязательства должны складываться «не из исполнения годовых обязательств, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году», отметил он. Медведев попросил коллег запомнить слова генералиссимуса.

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