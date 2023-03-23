Грузовые авиаперевозки в России упали до уровня 20-летней давности 3 23.03.2023, 22:27

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После санкций компании РФ не успели перестроиться на новые рынки.

Авиаперевозки грузов откатились до уровня 2001 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации.

Так, в прошлом году авиакомпании перевезли 599 тысяч тонн, то есть объем грузоперевозок сократился на 59,42% год к году. Показатель сопоставим с уровнем 2001 года, когда компании перевезли 614 тысяч тонн, и превысил уровень 2000-го — 547 тысяч.

В других видах транспорта также наблюдалось падение. По данным Росстата, перевозки по железной дороге упали на 3,7%, до 1,24 млрд тонн, а трубопроводным транспортом — на 6%, до 1,1 млрд тонн. Выросла только транспортировка грузов автотранспортом, самым распространенным видом, хотя всего на 0,3%, до 5,51 млрд тонн.

В целом перевозки грузов российскими транспортными компаниями в прошлом году снизились на 1,2%, до 7,95 млрд тонн.

Падение в авиаотрасли выглядит наиболее драматичной. Импорт в Россию, ранее отправлявшийся самолетами, в значительной степени переориентировался на автомобильный транспорт и железнодорожные контейнерные перевозки, объяснил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Традиционно на авиаотрасль приходилось не больше 1% от всех видов грузопотока, отметил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.

Сокращение авиаперевозок объясняется санкциями. В первый месяц прошлого года, еще до начала войны в Украине, поток грузов на воздушном транспорте рос: к аналогичному периоду 2021 года он увеличился на 4,5%, почти до 210 тысяч тонн. Однако уже в марте показатель упал в 3,6 раза, до 33,8 тысяч тонн. Как раз тогда западные страны ввели санкции против авиаотрасли РФ, закрыв небо для российских самолетов.

В результате крупнейшие грузовые авиаперевозчики из России, в том числе AirBridgeCargo (в начале 2022 года перевезла 42% всех авиационных грузов), SkyGates (третье место) и «Атран» (седьмое место), не возобновили полеты до сих пор.

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