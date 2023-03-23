Сколько потребительских расходов белорусов приходится на продукты
- 23.03.2023, 22:39
Сравнение со странами ЕС.
Сколько потребительских расходов белорусов приходится на продукты? «Нашы грошы» сравнил этот показатель в Беларуси со странами ЕС.
— Основу расходов среднестатистического белоруса составляют продукты питания. В конце 2022 года это 36,3% потребительских расходов.
Показатель постоянно держится на высоком уровне, что отражает чувствительность населения к ценам на продовольствие.
Сравните, в странах ЕС расходы на продукты питания составляют от 8,3% (в Ирландии) до 24,8% (в Румынии). А в среднем по ЕС — около 14%.