Сколько потребительских расходов белорусов приходится на продукты 23.03.2023, 22:39

Сравнение со странами ЕС.

Сколько потребительских расходов белорусов приходится на продукты? «Нашы грошы» сравнил этот показатель в Беларуси со странами ЕС.

— Основу расходов среднестатистического белоруса составляют продукты питания. В конце 2022 года это 36,3% потребительских расходов.

Показатель постоянно держится на высоком уровне, что отражает чувствительность населения к ценам на продовольствие.

Сравните, в странах ЕС расходы на продукты питания составляют от 8,3% (в Ирландии) до 24,8% (в Румынии). А в среднем по ЕС — около 14%.

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