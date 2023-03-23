Премьер-министр Ирландии: Путин остановится там, где мы его остановим 23.03.2023, 23:13

Лео Варадкар

Лео Варадкар призвал европейские страны увеличить поставки боеприпасов в Украину.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая сегодня перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, заявил, что Россия должна понять, что все ее планы в Украине терпят крах. Об этом сообщает Sky News.

По словам премьера, европейские страны должны увеличить поставки боеприпасов в Украину и обеспечить провал попыток России захватить ее территорию и "свергнуть правительство".

Варадкар рассказал, что Ирландия не будет оказывать военную помощь Украине из-за своего военного нейтралитета, но предоставила нелетальное оборудование, такое как медицинские средства, бронежилеты и топливо.

Он также раскритиковал «неудачные» прошлые попытки задобрить Россию и ее президента Владимира Путина.

«Путину разрешили оккупировать часть Грузии, потом разрешили захватить Крым. Люди часто спрашивают: где остановится Путин? Путин остановится там, где мы его остановим. Я не думаю, что мир будет возможным, пока не станет ясно, что военные цели России в Украине претерпели краха», – добавил глава ирландского правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».