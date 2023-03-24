закрыть
24 марта 2023, пятница, 2:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЮАР заманивает Путина на саммит БРИКС, где его могут арестовать

  • 24.03.2023, 2:13
ЮАР заманивает Путина на саммит БРИКС, где его могут арестовать

Рискнет ли правитель РФ полететь в ЮАР?

Российский диктатор Владимир Путин будет приглашен на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, несмотря на то, что там его обязаны арестовать.

Как сообщает Sky News, об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Она подтвердила, что официальное приглашение на встречу лидеров стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — вскоре направят Путину.

При этом остается неизвестно, примет ли диктатор такое предложение на фоне угрозы быть арестованным.

Стоит заметить, что ЮАР обязана выполнять решения Международного уголовного суда, который разрешил арест Путина.

Напомним, о том, что МУС выдал ордер на арест Путина, стало известно еще 17 марта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин
Время отползать
Время отползать Владимир Халип
В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина Петр Олещук