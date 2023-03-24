Польша присоединилась к общим закупкам боеприпасов для Украины
- 24.03.2023, 5:10
К «альянсу» уже присоединилось 20 стран.
Сегодня, 23 марта, Польша присоединилась к совместным закупкам боеприпасов для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.
«Мы присоединились к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины», - заявил министр.
По словам Блащака, Польша с самого начала стремилась положить старт такой инициативе. Он также сказал, что это большая поддержка для Украины и возможность польской оборонной промышленности.
Отметим, что к «альянсу» уже присоединилось 20 стран. Среди них:
Австрия;
Бельгия;
Хорватия;
Кипр;
Чехия;
Эстония;
Финляндия;
Франция;
Германия;
Греция;
Люксембург;
Мальта;
Нидерланды;
Португалия;
Румыния;
Словакия;
Швеция;
Испания;
Польша;
Норвегия.
Напомним, на днях ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины.