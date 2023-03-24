Польша присоединилась к общим закупкам боеприпасов для Украины 24.03.2023, 5:10

К «альянсу» уже присоединилось 20 стран.

Сегодня, 23 марта, Польша присоединилась к совместным закупкам боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

«Мы присоединились к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины», - заявил министр.

По словам Блащака, Польша с самого начала стремилась положить старт такой инициативе. Он также сказал, что это большая поддержка для Украины и возможность польской оборонной промышленности.

Отметим, что к «альянсу» уже присоединилось 20 стран. Среди них:

Австрия;

Бельгия;

Хорватия;

Кипр;

Чехия;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Греция;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

Швеция;

Испания;

Польша;

Норвегия.

Напомним, на днях ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины.

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