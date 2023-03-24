В России начался танковый голод 1 Александр Коваленко

24.03.2023, 8:29

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Александр Коваленко

Большая часть техники – лом и «доноры».

По мере того как освещаю тему танков на вооружении РОВ очень часто сталкиваюсь с мнением «знатоков», которые с умудренностью утверждают, что танковый потенциал России практически бесконечный.

И кажется, что это небезосновательно.

Например, в открытых источниках присутствует следующая информация о количестве находящихся в России на хранении танков:

Т-62 – 2 500

Т-72 – 8 000

Т-80 – 3 000

Т-90 – 200

То есть, только этих типов танков у России на хранении более 13 тыс! Или…

Дело в том, что танк находящийся на хранении долгое время, особенно тот, который хранится в условиях, мягко говоря, неудовлетворительных, не всегда возможно восстановить до уровня боеспособности. И у России таких танков намного больше чем тех, которые возможно вернуть в строй.

Согласно предварительным данным, потенциал возвращения танков с хранения посредством восстановления их боеспособности составляет:

Т-62 – от 500 до 800 ед

Т-72 – около 1 300

Т-80 – не более 600

Т-90 – 200

То есть, реально восстановить могут до 2 900 танков. Остальные – лом и доноры.

Но куда интереснее другое, а именно то, что сейчас стали появляться видео с эшелонами танков Т-54/55, снимаемыми с консервации в 111-й Центральной базе резерва танков (ЦБРТ) в Хабаровском крае. И возникает соответствующий вопрос – зачем и почему это происходит?

Поясню.

Если у тебя есть 2 900 танков, разного типа, то зачем ты, вместо того, чтобы расконсервировать Т-72 или Т-80, занимаешь ресурс завода, затрачиваешь человеко-часы, для восстановления танка, принятого на вооружение в 1946 году? Не потому ли, что реальная ситуация с хранением намного хуже?

И не только. Дело в том, что у танков Т-72 и Т-80 период восстановления куда более трудоемкий, чем у Т-62 (из-за простоты конструкции) и Т-90 (в первую очередь из-за их относительной новизны). Поэтому возвращать их в строй получается быстрее чем Т-72-е и весьма капризные Т-80.

Таким образом у России сейчас в наличии намного меньше танков, которым после снятия с хранения можно вернуть боеспособность. Нахватает ресурса для восстановления относительно современных танков, а потому, концентрируются на старых моделях.

Очевидно, что именно так. И именно по этой причине сумрачный «гений» российского ВПК вынужден вытаскивать из пыльных погребов Т-54/55, чтобы компенсировать нехватку танков в зоне БД, ведь возможности по восстановлению у России значительно хуже, чем можно было представить.

Александр Коваленко, t.me

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