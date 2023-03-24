В Минске титул «Королевы студенчества» отдали россиянке 14 24.03.2023, 8:32

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Большинство призовых мест также получили студентки из РФ.

В Минске 23 марта прошел финал конкурса «Королева студенчества — 2022». За титул боролись 12 претенденток — по шесть от России и Беларуси. В итоге корона досталась студентке третьего курса Института психологии Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Айыыне Пудовой, передает БелТА.

Девушка занимается флористикой, моделингом, волейболом. «Я играю на нескольких музыкальных инструментах. Являюсь тренером по Зумба. Мое жизненное кредо: все, что ни делается — к лучшему», — рассказала Айыына.

Титула «I Вице-королева студенчества — 2022» удостоена студентка 3 курса факультета экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета Анна Иванова.

Титул «II Вице-королевы студенчества- 2022» разделили две россиянки: студентка 4 курса гуманитарного факультета Тюменского государственного университета (филиал в г. Тобольске) Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева Ариана Гайнуллина и студентка 2 курса магистратуры строительного факультета Воронежского государственного технического университета Полина Ширкова.

«Королевой студенчества online» стала студентка 4 курса лечебного факультета Гомельского государственного медицинского университета Наталья Папко.

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