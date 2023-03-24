Из Беларуси запретили вывоз промышленных товаров 2 24.03.2023, 8:51

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Ограничение продлено еще на шесть месяцев.

«Правительство» Беларуси продлило запрет на вывоз промышленных товаров еще на шесть месяцев. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале 24 марта.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — отмечается в документе.

Также вводится запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в страны, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Запрет не распространяется на товары, которые имеют сертификат о белорусском или российском происхождении, вывозимые по согласованию с республиканскими органами госуправления. Не будут запрещены к вывозу товары, «перемещаемые между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь», а также товары, «вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках «союзного государства», в том числе транзитом через территории иных государств».

Напомним, 22 марта 2022 года в Беларуси ввели запрет на полгода на вывоз 254 видов промышленных товаров. В списке — легковые автомобили, железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы, детский пластилин и ряд других видов продукции.

В сентябре прошлого года ограничения продлили еще на шесть месяцев.

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