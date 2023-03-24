Беспилотники масово атаковали Белгородскую область РФ
- 24.03.2023, 9:12
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Местные жители сообщают о многочисленных взрывах.
Жители Белгородской области РФ встревожены из-за массированной атаки дронов и сообщают о серии взрывов возле российских военных объектов.
«Сразу несколько беспилотников атаковали Белгородскую область», — пишет российское издание «База».
Россияне отмечают, что один из БПЛА якобы «взорвался в воздухе, когда его пытались посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы» недалеко от военных объектов РФ.
Позже два беспилотника сбросили два снаряда в нескольких километрах от села Карабаново. Спустя час беспилотник атаковал еще один военный объект возле села Дроновка.
Еще через два часа беспилотник якобы «был перехвачен силами РЭБ и взорвался в воздухе у Журавлевки». Правда, позже, еще один беспилотник все же сбросил снаряд недалеко от этого места.