Беспилотники масово атаковали Белгородскую область РФ 24.03.2023, 9:12

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Местные жители сообщают о многочисленных взрывах.

Жители Белгородской области РФ встревожены из-за массированной атаки дронов и сообщают о серии взрывов возле российских военных объектов.

«Сразу несколько беспилотников атаковали Белгородскую область», — пишет российское издание «База».

Россияне отмечают, что один из БПЛА якобы «взорвался в воздухе, когда его пытались посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы» недалеко от военных объектов РФ.

Позже два беспилотника сбросили два снаряда в нескольких километрах от села Карабаново. Спустя час беспилотник атаковал еще один военный объект возле села Дроновка.

Еще через два часа беспилотник якобы «был перехвачен силами РЭБ и взорвался в воздухе у Журавлевки». Правда, позже, еще один беспилотник все же сбросил снаряд недалеко от этого места.

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