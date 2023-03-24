«Самые упрямые — доживут, назло чиновникам» 24.03.2023, 9:19

Белорусы остро отреагировали на предложение ФСЗН временно отказаться от пенсий.

Издание «Салідарнасць» узнало у нынешних и будущих пенсионеров, как они относятся к отложенной пенсии и добровольному страхованию — пользуются ли такими возможностями и чем объясняют свой выбор.

В Минтруда и соцзащиты Беларуси вновь начали пиарить механизм отложенной пенсии. На днях управляющая ФСЗН Юлия Бердникова рассказала о том, как выгодно белорусам, достигшим пенсионного возраста, продолжать работать, отказавшись на время от пенсии: по словам чиновницы, с учетом премии размер выплат может повыситься в 1,8 раз, и за пять лет средняя пенсия в 670 рублей «перерастет» тысячу.

Вообще, прогрессивная шкала отсроченного выхода на пенсию действует в стране довольно давно — еще в 2012 году был принят соответствующий указ №136 «О мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения граждан». Но почти за десять лет действия указа, на начало 2021-го, столь заманчивой возможностью воспользовались всего около 6 тысяч человек, на что неоднократно сетовало Минтруда.

Программа добровольного накопительного пенсионного страхования, которую власти запустили в прошлом году и назвали «второй пенсией», вызвала куда больший интерес — на начало 2023-го было заключено свыше 11 тысяч договоров. И все же, с учетом общего числа пенсионеров (2,4 миллиона человек, 20% из которых продолжают работать) — это капля в море.

«Не смогли даже приложение толковое сделать»

Минчанке Татьяне Сергеевне (имена всех собеседников изменены по их просьбе, — С.) до пенсии еще пять лет (пенсионный возраст, который в Беларуси постепенно повышался с 2017 года, сейчас стоит на паузе и составляет 58 лет для женщин и 63 года — для мужчин — С.), и поводов для переживаний у нее хватает: не сократят ли на работе, не увеличат ли еще больше необходимый стаж, и что там будет с размером пенсии, если инфляцию не удержат в рамках?

— Я взвесила много «за» и «против», и в систему страхования дополнительной накопительной пенсии все-таки включилась, — говорит женщина. — Все-таки 3% от зарплаты — это немного, а хоть какая-то гарантия на будущее есть — эта пенсия не зависит от трудового стажа, она наследуемая, если вдруг со мной что-то случится, в общем, плюсов больше.

А вот насчет того, чтобы уйти на пенсию позже срока, я не уверена. Сейчас со здоровьем все хорошо, но кто знает, что будет через год, а тем более пять? А судя по тому, что я читала по теме, на год-два откладывать пенсию бессмысленно — инфляция «съест» повышенные проценты. Не говоря уже о том, что за это время могут снова повысить пенсионный возраст или принять какой-то новый закон.

Вообще, у меня не слишком много доверия обещаниям от госструктур и ведомств. Простой пример: Фонд соцзащиты населения разрекламировал свое мобильное приложение, которое запустили в феврале — якобы можно посмотреть свой страховой стаж, рассчитать предполагаемую пенсию и так далее.

Я повелась, скачала программу — требует кучу личных данных, больше, чем в банке при оформлении кредита, а работает через пень-колоду, данных до 2003 года нет, то так считает стаж, то эдак, никакого калькулятора для расчета потенциальной пенсии нет, потом вообще перестает впускать в систему…

В общем, мороки много, а пользы нет. Ну, а если они не смогли даже приложение толковое сделать, кто поручится, что и специалисты их не ошибутся в расчетах?

«Проходишь все прелести отношения начальства»

Нина Васильевна вышла на пенсию в прошлом году — говорит, все для себя решила, а потому механизмом отложенной пенсии сама не воспользовалась и другим бы не посоветовала:

— Знаете, когда много лет трудишься на износ, потому что так приучена, и параллельно проходишь все прелести отношения начальства к незамужней девушке, потом к женщине с детьми, потом пренебрежительное «да ей уже на пенсию пора» и все ждешь какого-то прекрасного далека, то хочется немного пожить здесь и сейчас.

Потому и называется пенсия заслуженным отдыхом, что человек заслужил — остановиться в этой круговерти, замедлиться, позаботиться о себе. И если люди продолжают трудиться, то часто не от хорошей жизни, а потому, что иначе ни на что не хватает.

Мужу моему еще пара лет до пенсии, к тому же у нас есть небольшие накопления, можем снимать проценты. Жить мы стали, может, ненамного скромнее — зато не откладываем на потом, а потихоньку, шаг за шагом, делаем какие-то вещи. И я его убеждаю уйти на отдых вовремя, а не играть с государством в игру «поработай еще сегодня, а пенсию получишь завтра».

У меня есть история из жизни — о моей родной тете, которая так привыкла работать для светлого будущего и откладывать на «черный день», что это стало больше, чем привычкой, чертой характера. Ей привозили деликатесы — а они портились, потому что лежали и ждали подходящего момента, а он все никак не наступал.

На последний юбилей, 75 лет, дети и внуки подарили шикарный комплект постельного белья в ее любимые маки и умный электрочайник — так уже радовалась, как ребенок. А спустя пару месяцев, уже после ее смерти, мы нашли подарки даже не распакованными…

Мне кажется, предложение продолжать работать, пока работается, — из той же серии.

Будем честны, ведь работающим пенсионерам нечасто достаются «хлебные» места. Им предлагают, как правило, вакансии, от которых другие отказываются — мол, куда ты денешься. А выполнять тяжелую, сложную работу за небольшие деньги для повышенной пенсии — зачем, чтобы потом тратить эти деньги на лекарства?

«Самые упрямые — доживут, назло чиновникам»

Пенсионер Юрий Алексеевич имеет уже немалый «нерабочий» стаж, и к вроде бы выгодному предложению Минтруда относится довольно скептически:

— На мой предвзятый взгляд, все это похоже на попытки государства решить проблему дефицита в ФСЗН за счет самих пенсионеров. Но это так просто не работает. Даже если допустить, что сегодня сто или двести тысяч пенсионеров разом решили отказаться от пенсий и еще пяток лет поработать (при этом отчисляя с зарплаты взносы в тот же ФСЗН), нагрузка на фонд уменьшилась — но через пять-то лет они придут и потребуют свои повышенные пенсии! И поверьте, самые упрямые — доживут, назло чиновникам.

А с ними придут и те, кому наступит срок идти на заслуженный отдых. И откуда взять для выплат еще большие, деньги, если их и сегодня не слишком-то хватает? А с демографией у нас тоже все не очень хорошо, и число работников уменьшается, к тому же кто-то уходит от налогов, кто-то вовсе уезжает из страны, так что будущего у солидарной системы вообще нет.

В общем, на какое-то время отложить решение проблемы, наверное, получится — а там или ишак, или падишах, или снова повысят пенсионный возраст, чтобы уж наверняка.

«Родные люди — это самое дорогое в жизни, и сначала родители поддерживают детей всем, чем могут, а потом дети помогают родителям»

Жительнице Витебска Елене сейчас 38 — до пенсии еще добрых двадцать лет. Возможно, поэтому о накопительном страховании она пока особо не задумывается.

— Прежде всего, нет уверенности даже на год вперед, не то чтобы на двадцать, — уточняет Елена. — И доверия к государственной системе нет никакого. Вон, моя бабуля много лет откладывала внукам на сберкнижки, а потом в один момент эти сотни рублей стали бумажками без всякой ценности. Да и в Беларуси мы это уже проходили, поэтому сбережения в рублях — какая-то утопия.

Мой капитал — мои дети, мы с мужем вкладываем в них, в их здоровье, обучение и всестороннее развитие. И надеюсь, что собственным примером смогли им показать: родные люди — это самое дорогое и самое важное в жизни, и сначала родители поддерживают детей всем, чем могут, а потом дети помогают родителям, не надеясь на государство в плане образования, медицины и так далее.

У нас на работе «информировали», а на самом деле рекламировали, новую накопительную систему — мол, чем раньше начнешь откладывать, тем больше будет твоя прибавка к пенсии. Но я хочу посмотреть, подождать пару лет и убедиться, что это действительно работает — пока не очень верится.

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