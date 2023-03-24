Культуролога Оксану Зарецкую госпитализирована из СИЗО-1 1 24.03.2023, 9:40

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Оксана Зарецкая

Политзаключенную доставили в больницу.

Политзаключенная Оксана Зарецкая была госпитализирована из минского СИЗО-1. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

Правозащитники получили информацию, что Зарецкую доставили в больницу еще 16 марта. Ее состояние на данный момент неизвестно, как и причины госпитализации.

Культуролога, эксперта по этикету и члена основного состава Координационного совета Оксану Зарецкую приговорили к 1,5 года лишения свободы 14 марта.

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