Под Запорожьем взбунтовались «мобики» из Москвы 24.03.2023, 9:45

1,266

За три месяца оккупантам не дали ни одной единицы техники.

Мобилизованные россияне продолжаются отказываться воевать и жаловаться, что их кидают без снаряжения на передовую. Очередной оккупант посетовал, что три месяца находится на фронте без оружия и техники.

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», принадлежащий сотруднику одной из специальных служб. Подразделение, которое было полностью сформировано из мобилизованных военнослужащих из Москвы и Московской области, находится на Запорожском направлении.

По словам оккупанта, призвали его в октябре и без каких-либо учений отправили на войну.

«Нас перебросили на юг, недалеко от Мелитополя. Расселили и сказали «ждать». Полтора месяца нас там держали. Дали нам какие-то сараи под охрану, назвали их «важными объектами» и все. Просто коротали время кто как мог. Думали, что так вся служба пройдет, и по итогу вернемся обратно в МСК», – отметил он.

Но после этого, по словам военного путинской армии, их решили отправить прямо на передовую в бой. При этом в подразделении нет ни одного «мобика» с боевым опытом.

«Все мы мобилизованные, все до единого, включая наших офицеров и начальство. Самые опытные из нас – это списанные лет 15 назад майоры, короче они с нами на одном уровне. Ну это еще полбеды, тут такое место волшебное, что захочешь выжить – быстро научишься всему», – отметил он.

«А вот реальная беда в том, что мы тут фактически уже третий месяц, и за это время нам не дали ни одной единицы военной техники. Вообще. […] За два месяца скитаний, нам с барского плеча досталось несколько пушек. Только возить их нам нечем!!! Ни тягачей, ни просто КамАЗа какого-то нам не нашли», – жалуется оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».