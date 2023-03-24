Что выгоднее белорусам — отдыхать или работать? 24.03.2023, 9:51

Начинаются два месяца с большими выходными.

Впереди белорусов ждут два месяца подряд с большими выходными. Это приятный бонус для сотрудников, но он может отразиться на других рабочих моментах.

Сайт onliner.by разбирался, как не запутаться в отработках, каким образом можно распорядиться большими выходными и кому в это время выгоднее работать, чем отдыхать.

Сколько в этом году больших выходных?

В этом году нам повезло чуть больше, чем в 2022-м. Вот доказательства: у нас будет трое больших выходных, когда бы будем отдыхать четыре дня подряд, ура. Посмотрите на эти приятные дни:

22—25 апреля (понедельник, 24 апреля, переносится на субботу, 29 апреля);

6—9 мая (понедельник, 8 мая, надо будет отработать в субботу, 13 мая);

4—7 ноября (вместо понедельника, 6 ноября, выйти на работу придется в субботу, 11 ноября).

А еще дважды мы сможем насладиться тремя выходными подряд:

1—3 июля;

23—25 декабря.

Там уже не будет никаких переносов, просто отдыхаем с субботы по понедельник включительно и получаем симпатичную четырехдневку.

Организации с учетом специфики своей работы могут переносить рабочие дни по-другому. Но у большинства будет следующий график:

Что, если отпуск выпал на большие выходные?

Продолжительность трудового отпуска считается в календарных днях — это значит, что учитываются субботы и воскресенья. В то же время есть нерабочие дни, которые в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Напомним про календарь нерабочих дней в 2023 году:

1 и 2 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта — День женщин;

25 апреля — Радуница;

1 мая — Праздник труда;

9 мая — День Победы;

3 июля — День независимости;

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

Например, если вы возьмете отпуск с 17 по 30 апреля, то вы потратите 13 дней отпуска, хотя фактически не будете работать 14 дней. А все потому, что внутри отпуска у вас попался один праздничный нерабочий день.

Праздничный нерабочий день не может быть первым днем отпуска — это значит, что вы у вас не получится отправиться отдыхать с 25 апреля или с 1 мая, в заявлении должна быть указана дата на день раньше или на день позже праздничного нерабочего дня.

Стоит обратить внимание, что Пасха не является утвержденным нерабочим днем. То есть это просто обычный день отпуска.

И если нерабочий день из списка выше пришелся на субботу или воскресенье, он точно так же не будет включаться в дни отпуска.

При этом дни переносов включаются в отпуск и оплачиваются, как и обычные дни.

Продлят ли отпуск за свой счет, если были большие выходные?

Нет. Праздничные дни, объявленные нерабочими, не включаются в число календарных дней, если речь идет именно о трудовом отпуске, а не социальном.

Поэтому, например, если вы берете 7 дней отпуска за свой счет с 20 апреля и в него попадает Радуница (25 апреля), то на вас это никак не влияет, вы выходите на работу 27 апреля.

Однако если вы берете 7 дней трудового отпуска с 20 апреля, то приступить к рабочим обязанностям вы должны будете 28-го числа (так как Радуница является нерабочим днем и не включается в число дней отпуска).

Нужно ли отрабатывать перенос, если я был(а) в отпуске?

Если работник находился в отпуске и не мог работать в тот день, который объявили выходным, то и перенос его не касается.

Это значит, что если 24 апреля вы будете в отпуске (не важно, в трудовом или за свой счет), то 29-го числа вам не нужно будет выходить на работу.

А что, если был больничный?

Если работник находился на больничном в день, который объявлен выходным с отработкой в другой день, то ему тоже не придется его отрабатывать.

Выгодно ли брать отпуск в месяце с длинными выходными?

Зависит от ваших целей.

Когда вы работаете, то оплачиваются только рабочие дни, а когда отдыхаете, то отпускные рассчитываются с учетом количества дней отпуска, в который входят и выходные.

Если вы хотите получить как можно больше денег при работе по графику пятидневной недели, вам будет выгоднее взять отпуск в том месяце, где максимальное количество рабочих дней. В 2023 году это август, где 23 рабочих дня.

Соответственно, для «зарабатывальщиков» будет менее выгодно отдыхать в месяцы, где меньше всего рабочих дней. В этом году таким месяцем будет апрель, где рабочих дней всего 19.

Важный момент: от года к году картина с количеством рабочих дней в конкретном месяце меняется в зависимости от праздников и переносов.

Если же ваша цель — сходить в отпуск так, чтобы легально продлить его любыми путями, а зарплата не так важна, то вам надо ориентироваться на месяцы с большими выходными, а в идеале — чтобы отпуск вписался в промежуток между длинными выходными.

Так, написав заявление на 9 дней отпуска с 26 апреля, вы фактически можете отдыхать с 22 апреля по 9 мая включительно за счет длинных выходных. Выходит, что это 18 дней — похоже, так выглядит счастье.

Точно так же можно растянуть отпуск за счет выходных и праздников в ноябре. Взяв 10 дней отпуска с 8 ноября, фактически вы можете отдыхать 16 дней подряд.

А можно ли всегда присоединять отпуск к большим выходным?

Даты отпуска устанавливаются по договоренности между работником и нанимателем. В теории у вас может не быть ограничений, чтобы выбирать удобные для себя даты.

Но одна из частей отпуска обязательно должна составлять не менее 14 дней. Отпуск может быть разделен на две части, если в коллективном договоре или соглашении не прописаны другие условия (например, что его можно делить на три части).

Если ваш наниматель не против, все части отпуска могут соседствовать с большими выходными, другой вопрос в специфике вашей работы и пожеланиях ваших коллег: велика вероятность, что в отпуск не смогут отправиться сразу несколько человек, выполняющих одну и ту же работу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».