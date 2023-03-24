Выдал секрет под цитату Сталина

Выдал секрет под цитату Сталина5
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 24.03.2023, 10:00
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И дело не только в сапогах.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, видимо, хотел произвести впечатление на участников совещании по производству танков, цитируя телеграмму Сталина.
Но на деле получилось другое – он выдал стране, Украине, НАТО информацию о том, что дела с производством танков в России обстоят плохо. То, что было намечено в 2022 году – не выполнено. Сейчас происходит то же самое. Причем, танки нужны срочно – «исполнение декадных обязательств»
Пугать собравшихся далекими сталинскими телеграммами бесполезно – не то время. Да и Дмитрий Медведев с его руководителем, как бы это помягче сказать – не совсем похожи на товарища Сталина. И дело не только в том, что он в сапогах ходил, а они – нет.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»