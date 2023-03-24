«Слышны хлопки и взрывы»: в России вспыхнул пожар на стратегическом предприятии

«Слышны хлопки и взрывы»: в России вспыхнул пожар на стратегическом предприятии12
- 24.03.2023, 10:13
- 10,306
В Свердловской области горит научно-производственный комплекс.
В России сегодня с утра вспыхнул пожар на стратегическом предприятии. В Свердловской области горит научно-производственный комплекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Информация о возгорании в городе Арамиль поступила утром. МЧС России отмечает, что до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.
«Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники», - говорится в сообщении.
В то же время в сети отмечают, что пожар охватил один из цехов на заводе пластмасс.