На пункте пропуска «Козловичи» под Брестом начался транспортный коллапс

На пункте пропуска «Козловичи» под Брестом начался транспортный коллапс2
- 24.03.2023, 10:47
- 4,772
Очередь из фур на въезд в Польшу достигла Жабинковского района.
Как сообщал сайт Charter97.org, среднее время пересечения границы через «Варшавский мост» со стороны Бреста сейчас составляет около 15−18 часов. В последнее время прохождение границы может занимать около суток.
Однако в последние дни ситуация для большегрузных автомобиле усугубилась.
Очередь грузовиков на въезд в Польшу на пункте пропуска «Козловичи» под Брестом достигла деревни Ракитница (Жабинковский район), что составляет около 30 км.