На пункте пропуска «Козловичи» под Брестом начался транспортный коллапс 2 24.03.2023, 10:47

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Очередь из фур на въезд в Польшу достигла Жабинковского района.

Как сообщал сайт Charter97.org, среднее время пересечения границы через «Варшавский мост» со стороны Бреста сейчас составляет около 15−18 часов. В последнее время прохождение границы может занимать около суток.

Однако в последние дни ситуация для большегрузных автомобиле усугубилась.

Очередь грузовиков на въезд в Польшу на пункте пропуска «Козловичи» под Брестом достигла деревни Ракитница (Жабинковский район), что составляет около 30 км.

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