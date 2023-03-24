В Кремле новые хозяева 2 24.03.2023, 10:52

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фото: ТАСС

Ордер на арест Путина резко изменил ситуацию в РФ.

Российский оппозиционер, политтехнолог Аббас Галлямов объяснил, как изменилась ситуация в Кремле после выдачи ордера на арест Путина Международным уголовным судом.

По его словам, еще недавно были все основания предполагать, что Путин передаст власть преемнику (Медведеву, Мишустину, Собянину или еще кому-нибудь), а сам отойдет от дел, предоставив новому президенту полную свободу действий в разрешении сложной ситуации. Однако в марте все изменилось.

Путин подписал указ о том, как будет регулироваться российская экономика в случае введения военного положения, и похоже на то, что проект этого документа готовили в Совбезе.

«Похоже на то, что Патрушев и Сечин сделали ставку на введение военного положения. И это значит, что решение Международного суда пересадило Путина к ним в лодку. После того, как Путин, по сути, стал уголовником, я думаю, что он уже не рискнет уходить», – высказал свое мнение Аббас Галлямов в интервью для YouTube-канала Politeka Online.

Теперь Путин будет идти до самого конца, подчеркнул эксперт. Он сидит в одной лодке с силовиками типа Патрушева и Сечина, которые всегда выбирали эскалацию. И в некотором роде он оказался даже заложником для них.

«Эти силовики-«ястребы» надеются, что система не рухнет (хотя зря!), и они нужны Путину, так как обеспечивают ему курс на эскалацию. «Пускай либералы бегут, а мы становимся хозяевами страны», – думают «ястребы». И в какой-то момент Путин будет вынужден передать власть Патрушеву-младшему», – спрогнозировал Галлямов.

Затем он добавил, что это может произойти и через пять лет. Но сегодня уже явно видно, что силовики-«ястребы» очень усиливают свои позиции.

«Теперь постоянная эскалация – это практически гарантированный сценарий. Конечно, ситуация в российской политике насколько неустойчивая, что ничего нельзя исключать, но все же вероятность такого сценария теперь самая высокая», – подытожил политтехнолог.

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