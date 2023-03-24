Британская разведка назвала цель российской армии в Беларуси 2 24.03.2023, 10:57

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Минобороны Британии сообщило о «важном политическом сигнале».

Россия вынуждена использовать территорию Беларуси и белорусских инструкторов для обучения мобилизованных.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в середине марта 2023 года Россия передислоцировала не менее 1000 военнослужащих, которые проходили обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

По данным британской разведки, хотя новой ротации войск отмечено не было, Россия, оставила палаточный лагерь на месте, предполагая возможность продолжения программы обучения.

«Тот факт, что Россия прибегла к обучению своего персонала в гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, насколько российская «специальная военная операция» серьезно нарушила систему подготовки российских вооруженных сил - инструкторы в основном были размещены в Украине», - отмечают в Минобороны Британии.

Кроме того, Россия, вероятно, также рассматривает продолжающуюся косвенную поддержку операции Беларусью как важный политический сигнал, считают в британской разведке.

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