В центре Севастополя раздались мощные взрывы 5 24.03.2023, 11:14

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Спикер Одесской ОВА объяснил, что происходит.

Во временно оккупированном Севастополе снова было очень громко. Оккупационная администрация уверяет, что взрывы связаны с «профилактической работой российских военных».

Об этом заявили местные пропагандистские телеграм-каналы, ссылаясь на так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, передает «24 канал».

Вечером 24 марта жители временно оккупированного Севастополя слышали громкие взрывы. «Губернатор» города Михаил Развожаев успокоил, что «все по плану» и звуки связаны с профилактическими мерами российских военных в бухте против возможных украинских атак.

Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал в эфире телемарафона слова оккупационной администрации Севастополя и добавил, что «хлопок» и дальше будет разрастаться по полуострову, поэтому захватчикам негде будет спрятаться.

«Климатические условия временно оккупированного Крыма способствуют тому, что это растение (хлопок – «24 канал»), оно, я уверен, будет все более активно разрастаться на полуострове. И, если мы говорим об этом ареале, то этим ареалом будет вся территория временно оккупированного Крыма», – добавил Сергей Братчук.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 марта морские беспилотники атаковали российский флот в Севастополе.

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