Сеть лабораторий Synevo в Беларуси отдали россиянам 2 24.03.2023, 11:27

Фото: «Точка.by»

Меняют вывески и реактивы.

Сеть Synevo в Беларуси окончательно перешла под управление российской Helix. Лабораторные пункты стали менять вывески, сейчас там указано сразу два бренда, пишет «Точка.by».

Процесс перехода под управление Helix начался еще в феврале и продолжается до сих пор.

«Постепенно все идет. Меняются вывески. Но работаем как прежде, все услуги сохраняются», — отметила сотрудница компании.

Она также рассказала, что в ближайшее время в сети могут появиться новые лабораторные пункты.

На вопрос, что же все-таки изменилось в работе лабораторий, в компании отметили, что теперь реактивы для проведения анализов будут производства РФ.

Напомним, о том, что шведский медицинский холдинг Medicover, владелец сети лабораторий «Синэво», уходит из Беларуси, стало известно в ноябре прошлого года.

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