Военный эксперт назвал Медведева «глубоко больным человеком» 24.03.2023, 11:26

Дмитрий Медведев

Фантастические заявления экс-президента РФ высмеял и диверсант Гиркин-Стрелков.

Военный аналитик Павел Лузин высмеял заявление зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, пообещавшего 1,5 тыс. современных танков в год от российского военно-промышленного комплекса.

В комментарии The Insider эксперт назвал фантастикой озвученные Медведевым цифры и сообщил, что Россия в год модернизирует 150-180 произведенных ранее танков (речь идет о моделях Т-72, Т-80 и Т-90), а объемы производства новых танков «Т-90» исчисляются всего 20-30 единицами.

«Зачем фокусироваться на словах глубоко больного человека?» - заявил собеседник и добавил, что даже СССР было не под силу произвести 1,5 тыс. танков в год.

Заявление Медведева высмеял и российский диверсант Игорь Гиркин (Стрелков), а заодно подверг критике и военное руководство РФ.

«Я горячо верю Дмитрию Анатольевичу! Мало кому больше верю в нашем государстве, чем ему! (Больше верю только Фанерному Маршалу Шойгу и Повелителю Ориона Рогозину). Но все-таки для того, чтобы эта новость звучала еще достовернее, надо было добавить всего одно слово. Вот так: «...1,5 тыс. штук «Армат» сделаем». Вот в такое поверю безусловно, радостно, безоговорочно... Ну, или еще если Дмитрий Анатольевич уточнит, что танки будут пластмассовые, маленькие, игрушечные или по школам проведут конкурс на склейку бумажных танков... Хотя тогда маловато-то что-то - всего 1,5 тыс.», - написал он в своих соцсетях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».