Начали с Т-90, а закончат Т-34? 5 Дмитрий Чернышев

24.03.2023, 11:37

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Будущее всегда выиграет у прошлого.

Украина и Россия к началу войны по уровню вооружений находились примерно в одной временной точке. Но с тех пор они движутся во времени в разных направлениях. Украина идет по времени вперед, получая все более и более современную помощь — спутниковую связь, Хаймарсы, М777 и так далее, вплоть до самых современных систем — комплекс ПВО IRIS-T, ракеты «воздух-земля» Brimstone-1, самоходки Archer, барражирующие боеприпасы Switchblade и пр. Это уже оружие XXI века.

А Россия пятится во времени назад, посылая на фронт все более и более старое оружие. Начав с танков Т-90 и Т-80 счетчик быстро крутится в обратную сторону Т-72, Т-62… Сейчас на фронт едут уже совсем древние Т-55 со 100-миллиметровыми пушками, к которым давно прекращено производство снарядов. Это же времена Шестидневной войны.

А что дальше? Т-34? БТ-7? Эх, тачанка-ростовчанка все четыре колеса? Он шел на Одессу, а вышел к Херсону? (хотя это уровень уже, кажется, пройден)

И вся Россия стремительно движется назад. В сталинские времена. Срок за анекдот, за статью, за связь с иностранцами, поражение в правах, страна в кольце врагов. Все ниже и ниже. Страна — контрамот. Впереди спецраспределители, карточки, разруха и в головах и в клозетах, гражданская война.

Будущее всегда выиграет у прошлого.

Украине — победу.

России — свободу.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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