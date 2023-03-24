«Хочу быть содержанкой» 8 24.03.2023, 11:42

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Как белорусские мужчины реагируют на знакомства с «подвохом».

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как журналисты пытаются завязать знакомства самыми нелепыми способами.

В этот раз журналисты onliner.by решили не выходить на улицы, а укрыться в уютном мире интернета.

«План такой: регистрируем анкету в приложении для знакомств (все фильтры мира нам в помощь), начинаем общаться и в самый неожиданный момент раскрываем свою маленькую тайну.

Легенд мы придумали несколько. На выбор есть: мать-одиночка с тремя детьми; девушка, мечтающая стать содержанкой; дама, предпочитающая свободные отношения. Как новые знакомые отнесутся к громким заявлениям в каждом случае?», — пишет издание.

Анкету оставляем пустой, чтобы в каждом конкретном случае использовать подходящую версию истории. В целом это распространенная практика: заморачиваются с описанием далеко не все. Так что маскируемся под реальную анкету вполне неплохо. Возраст — 29: что-то же в этом эксперименте должно оказаться правдой? Возрастной диапазон для мужчин — от 25 до 40. На невиданном аттракционе щедрости лайки получают все. Поэтому в первый вечер они и заканчиваются за 10 минут: отлайкала кавалеров — гуляй смело.

История первая — жалостливая: многодетная мать-одиночка

Часто говорят, что дети счастью не помеха. А еще — что они цветы жизни. И добавляют: когда растут на чужой грядке. Поэтому особенно интересно узнать, как наличие сразу троих детей повлияет на потенциальное знакомство.

Хотим отметить, что у нас нет идей о том, какой должна быть «правильная» реакция. Тема действительно сложная, и можно абсолютно искренне понять любую позицию. Если дело не доходит до оскорблений. Приложения для знакомств тем и удобны: ты можешь попробовать выбрать человека по своим критериям, пока между вами нет вообще никаких чувств.

Опробовать легенду решаем на мужчине, у которого в профиле указано: отец двоих сыновей. Отлично, как раз подружатся с нашими воображаемыми мальчишками! Но и без того вялая переписка затухает при первом же упоминании многодетности. Будем верить, что потенциальный бойфренд просто был слишком занят встречей с собственными детьми.

Несколько парней без опыта семейной жизни за плечами открыто заявляют: извини, но это слишком, не готов. Что сказать, к трем детям чаще всего не готовы даже их родители — не осуждаем. Еще один мужчина, довольно маргинального вида прямо пишет: «Да у тебя не прицеп, а целый самосвал. Ха-ха». В этот момент очень хочется использовать самосвал не по прямому назначению.

Вообще, шутки про РСП звучат чаще, чем хотелось бы. Если вы не знаете, как расшифровывается эта аббревиатура, вы счастливый человек. Если используете сами, бог вам судья.

Большинство переписок выглядят максимально пресно и вяло: как ты? шо ты? Мы так долго разгоняемся от «Привет. Как дела?», что непонятно, в какой момент уже можно рассказывать о сынулях. Лайфхак: если вопрос звучит «Что делаешь?», можно сразу говорить о занятиях с детьми. Это тут же отсеивает минимум 50% кандидатов.

Один продуманный молодой человек уточняет: а нет варианта, чтобы дети жили с папой? Но возможности фантазии, увы, не безграничны — на святого бывшего мужа ее уже не хватило.

Довольно много комментариев о том, что невозможно сохранить хорошую фигуру после трех родов. Ну, ребята, для фоторедакторов нет ничего невозможного! Кавалеры, которые ориентируются на одну ночь, абсолютно не смущаются и галантно предлагают встретиться на их территории. И всего один молодой человек говорит, что это не проблема, а счастье. Он сам детей иметь не может, а хочет полноценную семью, поэтому принципиально ищет девушку с детьми. Да, так тоже бывает.

Не все перестают писать сразу же, как только узнают этот факт. Но относиться точно начинают настороженнее, а отвечать — менее охотно. Некоторые пытаются залезть в душу и выяснить: как можно остаться одной с тремя детьми? И кажется, теории о сохранении брака любой ценой ради детей все еще укоренены в сознании у многих.

В итоге ни одного приглашения на кофе за неделю. Точнее, на кофе из кофейни. На кофе, приготовленный на домашней кухне, — хоть отбавляй. А вот дальше эксперимент становится менее предсказуемым.

История вторая — практичная: содержанка

Не спешите возмущаться: никакой порочной жести — все только по любви. Новое альтер эго нашей журналистки ищет возлюбленного, который позволит ей не работать. Взамен она готова обеспечить домашний уют, всеобъемлющую поддержку и премилое хлопанье глазками.

Но удержаться и не попробовать раскрутить того, кто уже в анкете предлагает деньги, нет никаких сил. Мужчина в разводе готов давать постоянной любовнице 2000 рублей. Никаких чувств и общения — только интим. Сделка получается эпичной: «2000 рублей я имел в виду при встречах каждый день. Если разделить на 30, то выйдет около 60 рублей за одну встречу». Попрошу: вообще-то, 66,6.

Но чувства все-таки бесценны, поэтому продолжаем поиск. Эта история требует большего погружения в переписку. Если о детях можно рассказать в одном из первых сообщений, то о желании пожить за чужой счет — не раньше десятого. Оборачиваем свою «философию» в самую блестящую обертку: «Знаешь, мне близки идеи патриархата. Хочу чувствовать себя с мужчиной как за каменной стеной. Он разбирается с внешним миром, а я вью наше общее гнездо». Спасибо, что не пришлось произносить это вслух.

Есть ощущение, что тумблер переключается после 35. В этом возрасте мужчины начинают реагировать на такое предложение куда спокойнее. То ли деньги уже есть, чтобы содержать двоих, то ли сил спорить становится меньше. Но несколько человек утверждают, что в целом не против такого расклада. Правда, один тут же начинает расспрашивать о хозяйственных навыках. Все по-честному: наш товар — ваш купец. А второй говорит, что патриархат должен быть полным и слово мужчины — закон.

Не обходится без оскорблений. Но ваши нежные души побережем и цитировать не будем. Если сделать краткую выжимку, то мысль такова: а не слишком ли много ты хочешь? После раскрытия всех карт анмэтчи тоже случаются — вместо тысячи слов.

Но довольно много и осознанных ответов: «Знаешь, я ищу себе партнера. И дело не в деньгах, а в том, что маленькая девочка рядом — это не интересно. Точно не для меня». Так и хочется крикнуть: я нормальная, просто заперта в теле отфотошопленного персонажа.

Вывод: к желанию не работать относятся гораздо лояльнее, чем можно себе представить. Или делают вид — в переписке же содержать никого не нужно. Поступило даже пару предложений испить капучино. И одно — наведаться в ресторан на «смотрины»: определить, договоримся ли по условиям.

История третья — дерзкая: свободная любовь

Напоследок оставили блюдо с перчинкой. Посмотрим, как мужчины отреагируют на предложение завести свободные отношения. Но, чтобы задача оказалась со звездочкой, речь будет идти не про разовые встречи, а про полноценный роман.

Легенда звучит так: «Я ищу своего человека. Настоящую любовь. Но при этом не приемлю никаких ограничений. Мне важно познавать мир, в том числе через взаимодействие с разными людьми. И я согласна на то, чтобы у моего партнера тоже были связи с другими. Главное, чтобы все было открыто и с уважением друг к другу». Ух, даже голова закружилась от такой свободы взглядов!

Одна из первых переписок — и словно ушат холодной воды:

«Это не любовь, это *****». Подходящее слово подставляйте сами.

Довольно часто встречается мнение: вот сам воспользоваться такой свободой был бы рад, но представить, что так будет вести себя девушка, — ни за что. Аж кулаки сжимаются. «Да согласиться на такое — себя не уважать. Ни один нормальный мужчина на такое не пойдет». Кстати, о них. Теория о том, что «да у тебя просто еще нормального мужика не было», тоже процветает. Уж они-то выбивают такую дурь из головы.

Самое интересное предложение однозначно звучит так: «Меня такие истории не интересуют. Но есть друг — он как раз по этим делам. Только у него есть, как бы это правильно сказать, основная девушка. Но можно попробовать заобщаться. Могу передать твой контакт».

Очень живой отклик идея находит у довольно зажатого на вид и по переписке парня. Тот самый случай, когда подходит фраза «Никогда бы не подумала». А еще абсолютно никаких вопросов с этим «подвохом» нет у тех, у кого в интересах стоят «йога» и «духовность»: открытые чакры открыты всем.

Но чаще всего по поводу свободных отношений просто нет сформированного мнения — такое предложение встретишь не в каждой переписке. И мужчины говорят свое коронное: поживем — увидим. Мол, я тебя вообще не знаю, а ты уже начинаешь выставлять условия. Может, да, может, нет — все будет зависеть от того, как много химии между нами и фотошопа на фото.

Результат — приглашение на веганскую шаурму, прогулку по последнему снегу и в кино. У адептов свободной любви программа развлечений самая разнообразная.

Что ж, весь эксперимент подтвердил одну древнюю народную мудрость: на каждый горшочек найдется своя крышка.

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