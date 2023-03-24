Политолог: Пекин не будет защищать Лукашенко 1 24.03.2023, 11:48

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фото: getty images

Никакой гармонии в трио Пекин — Москва — Минск нет и не предвидится.

Политолог Александр Класковский в статье для «Вот Так» анализирует попытки Лукашенко сбалансировать зависимость от Кремля с помощью Китая:

— Ни о каком равенстве в отношениях Пекина с Кремлем тоже не может быть и речи. Китай, пользуясь незавидным положением, в котором руководство России оказалось из-за собственного безрассудства и непомерных амбиций, постепенно подминает под себя большую, но бестолковую северную соседку. Китайцам выгодно, чтобы русские, разругавшись с Европой, гнали им газ за бесценок, да еще и сами трубы прокладывали. Равно как выгодно и покупать недорого белорусский калий, которому закрыт путь на многие прежние рынки.

Глядишь, с таким успехом ослабевшая в неравной схватке с коллективным Западом РФ вскоре и впрямь, как давно прогнозировали иные комментаторы, станет сырьевым придатком, полуколонией Поднебесной.

Так что на самом деле никакой гармонии в трио Пекин — Москва — Минск нет и не предвидится. И самое главное с белорусской точки зрения — то, что надежды Лукашенко сбалансировать при помощи КНР давление Кремля весьма призрачны.

Если говорить о торгово-экономической диверсификации, то годовой белорусский экспорт в Китай хоть и вырос, но все равно пока сравним с месячным экспортом в РФ. Так что привязка к ее рынку остается колоссальной и де-факто безальтернативной. А значит, и впредь придется уступать Москве важные позиции под маркой «углубления интеграции», реализации так называемых союзных программ.

Если говорить о политике, то Китай от Беларуси очень далеко и особо вписываться за нее не станет. И уж точно не станет грудью на защиту личной власти Лукашенко. Пекину по большому счету все равно, кто будет править в Минске.

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