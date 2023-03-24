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Бойцы ВСУ с фантастической точностью уничтожили два комплекса российской разведки

  • 24.03.2023, 11:50
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Бойцы ВСУ с фантастической точностью уничтожили два комплекса российской разведки

Момент попадания артиллерии в РЭР и РЭБ показали на видео.

Артиллеристы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал боец 92-й бригады и адвокат Леонид Маслов на своей странице в соцсети и опубликовал видеозапись успешной атаки артиллерии.

«Противник установил на башне связи ряд своих антенн для РЭР и РЭБ. Этому помешала наша артиллерия. Сначала уничтожается спрятавшийся в здании пункт управления РЭР с личным составом. Один выстрел высокоточного снаряда приводит к желаемому результату. Минус почти весь личный состав очередной части. Ну а потом уже собственно и сама башня с электронным оборудованием. У противника большой человеческий ресурс, но антенн не так уж много. Еще один выстрел с артистической точностью. Как в цирке», - пишет автор публикации в комментарии к видео.

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