Дальнобойные ракеты ATACMS: полковник назвал три первоочередные цели ВСУ 4 24.03.2023, 12:02

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Опыт удара по цели №1 уже есть.

Военный эксперт, украинский полковник запаса Олег Жданов назвал три вероятные первоочередные цели для Украины после того, как ВСУ передадут дальнобойные ракеты ATACMS.

Как отметил эксперт, целью №1 наверняка станет Крымский мост: «А цель №2 - логистика железной дороги, которая идет из Российской Федерации. С логистикой еще могут посоревноваться аэродромы, которые использует российская авиация для нанесения ударов по Украине».

По мнению Жданова, в таком случае и воевать за оккупированный Россией Крым «не надо будет особенно»: достаточно обвалить по одному пролету Крымского моста, а потом планомерно выносить все военные объекты в Крыму и бить по российским кораблям в бухтах.

Эксперт напомнил, что наглядный пример обрушения моста уже есть: «Это возможно, мост не такой прочный, как заявляли Ротенберг и те, кто его строил».

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