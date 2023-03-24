В Беларуси выставили на аукцион графскую усадьбу 4 24.03.2023, 12:28

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Фото: Сергея Плыткевича, 2017 год

Цена впечатляет.

Бывшую графскую усадьбу продают в Чечерске. Стартовая цена на аукционе будет внушительная — 859 000 рублей, то есть больше 300 тысяч долларов. Необычный лот представлен на площадке Белорусской универсальной товарной биржи.

Торги по усадьбе пройдут 27 апреля.

Отмечается, что продается «изолированное помещение» в двухэтажном кирпичном здании, которое не относится к жилфонду, но является историко-культурной ценностью 3-й категории. Постройка Г-образной формы. Есть центральное отопление, холодная вода, канализация, электричество.

Как рассказывает сайт Planetabelarus, дворцово-парковый ансамбль в Чечерске сложился в первой половине XIX века. Бывшее имение много раз перестраивалось, а свой окончательный вид приобрело в 1860 году. Оно было известным центром культурной жизни.

С 1905 года здесь размещалась земская школа II ступени. В годы Великой Отечественной постройка горела, потом ее переделали в конюшню.

После войны тут была детская библиотека, дом пионеров и вечерняя школа. В 1975-м были даже кабинеты местной больницы. В 2002 году опустевшее здание передали отделу культуры райисполкома. Теперь бывшая графская усадьба ищет нового владельца.

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