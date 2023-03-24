ВСУ начали подготовку к освобождению Крыма, полуостров падет как спелое яблоко 1 24.03.2023, 12:32

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Атаки беспилотников на военные объекты РФ - это разведка боем.

Чернышевский Украинские войска уже проводят разведку боем в оккупированном Крыму, уверяет Дмитрий Чернышевский.

Подготовка к операции по освобождению Крыма уже началась. Атаки беспилотников на военные объекты ВС РФ на полуострове - это разведка боем.

Об этом рассказал в своем видеоблоге в YouTube российский политик, историк Дмитрий Чернышевский.

«Украинская армия действительно готовится зайти на полуостров. Вслед за атакой на Джанкой, где были уничтожены «Калибры» на железной дороге (...), беспилотные аппараты атаковали с моря Севастополь… Это похоже на разведку боем. Удары по Крыму становятся, во первых, системными, во-вторых, все более разнообразными, и в третьих, (...) идет широкомасштабная разведка системы ПВО, подготовка к большому воздушному наступлению на Крым, которая последует после разгрома российских войск в Северной Таврии и выхода ВСУ к Перекопу и Чонгару», - рассказал историк РФ.

Он уточнил, что как только ВСУ подойдут к побережью Азовского моря, Крым будет логистически отрезан от территории РФ. Керченский мост, вероятно, разрушат в первую очередь. А после начнется длительная операция по уничтожению военной инфраструктуры оккупационной армии РФ на полуострове.

«Подобные удары БПЛА с воздуха, только в намного большем масштабе и систематические, достаточно быстро приведут полуостров в состояние полной непригодности для российской армии. С ВС РФ в Крыму будет то же, что и с российским корпусом во время битвы за Херсон. Украинским войскам даже не придется штурмовать перекопские валы… Крым будет взят так же, как и Херсонский плацдарм. Его ударами «Хаймарсов», GLSDB, беспилотников, других средств поражения приведут в такое состояние, что российский флот и войска будут бежать из Крыма. Удержать его не смогут. Ни один аэродром функционировать не будет, Крымский мост взорвут, бухту севастопольскую очистят от российского флота. После того как возможности снабжения по морю будут пресечены ударами «Нептунов», Крым падет как спелое яблоко», - рассказал Чернышевский.

Он добавил, что само появление ВСУ у Перекопа и Чонгара будет означать автоматическое освобождение Крыма. Политик не сомневается, что Запад в этой операции поддержит Украину.

«Мы видим начало долговременной подготовки операции, которая планируется после успешного контрнаступления ВСУ в Северной Таврии… (Командование Украины - ред.) мыслят стратегически. Это качественное военное планирование, большая стратегия. Не видно, что РФ может этому противопоставить, особенно, учитывая усиливающийся снарядный голод российской армии, решения которому нет», - констатировал Чернышевский.

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